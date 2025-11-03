Chivas logró una importante victoria ante Pachuca por la jornada 16 del Apertura 2025 en un Estadio Hidalgo que fue rojiblanco. Armando González anotó un golazo para darle la victoria al Guadalajara, pero lo que la transmisión no te mostró fue la otra toma en la que ven los 12 pases previo a la anotación de la Hormiga.

El Rebaño Sagrado tuvo que batallar para romper el cero en la portería Carlos Moreno debido a que llegaba y la pelota no entraba. El goleador del Rebaño Sagrado se perdió goles cantados, mientras que en defensa no cometió errores como sucedió ante Querétaro.

A los 71’ Armando González decidió salir la de la zona de peligro y con ángulo complicado remató para el 1-0 parcial. Lo que la transmisión no te contó del golazo fue que para que llegara ese gol se realizaron 12 pases para que el balón llegara a los pies de la Hormiga.

En la toma desde las gradas que se hizo viral en redes sociales se puede ver bien la complejidad del remate debido a que ni bien patea un defensor se barre. Al pasar el balón hace un efecto para meterse en el palo derecho de un Carlos Moreno que estaba tapado y llega tarde a pesar de su espectacular vuelo.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo?

Como se sabe, Armando González es el goleador de las Chivas de Gabriel Milito con 11 anotaciones en el Apertura 2025. De esta manera, la Hormiga González comparte el liderato de la tabla de goleo junto a Paulinho de Toluca y Joao Pedro de Atlético de San Luis.