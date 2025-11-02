Chivas enfrenta a Pachuca en un duelo clave para pelear por el boleto directo a la Liguilla del Apertura 2025. Una de las grandes dudas para este partido es en qué posición quedará Armando González en la tabla de goleo, por lo que repasamos cómo llega la Hormiga y en qué posición se encuentra.

No hay dudas de que una de las grandes figuras del Rebaño Sagrado es el atacante formado en Verde Valle debido a que tiene una actualidad goleadora. Especialmente porque fue clave para sumar tres puntos.

A su vez, Armando González llegaba a este encuentro con su primer hat-trick luego de haberle anotado un brutal triplete a Atlas. Es por esta razón que hoy es el goleador en las Chivas de Gabriel Milito.

Armando González es el goleador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo?

Al día de la fecha, Armando González se ubica en la tercera posición de la tabla de goleo del Apertura 2025 con diez goles. La Hormiga se encuentra a una anotación de Joao Pedro de Atlético de San Luis y Paulinho de Toluca.

¿Cuál es el próximo encuentro de Chivas en el Apertura 2025?

Chivas volverá a ver acción el próximo sábado cuando reciba a Rayados de Monterrey por la jornada 17 del Apertura 2025. El juego comenzará a las 19:00 del Centro de México y podrá verse por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Telemundo.