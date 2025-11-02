Chivas volverá a ver acción en el Apertura 2025 cuando enfrente esta noche a Pachuca en el Estadio Hidalgo. De cara al juego de esta noche repasamos cómo marcha el equipo de Gabriel Milito en la tabla general de posiciones en un duelo que será clave por la lucha directa para alcanzar directamente los Cuartos de Final de la Liguilla.

El equipo rojiblanca llega este duelo luego de haber goleado y gustado ante Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío en el Estadio Akron. Armando González y Luis Romo fueron los responsables para que el Guadalajara vuelva a vencer a los rojinegros tras un año de competencia sin poder hacerlo.

Esta noche las Chivas de Gabriel Milito enfrentarán a un Pachuca necesitado debido a que viene de igualar 2-2 ante Toluca. Los Tuzos de Jimmy Lozano necesitan ganar para volver a estar en la pelea por la clasificación directa a la Liguilla.

Armando González es la figura de Chivas con 10 goles. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marcha Chivas en Apertura 2025?

Al momento Chivas se ubica en la sexta posición de la tabla general de posiciones con 23 puntos, mientras que Pachuca se ubica en la séptima posición con 22 unidades. Una victoria del Guadalajara no los clasifica directamente hoy a la Liguilla debido a que FC Juárez aún tiene chances matemáticas para alcanzar directamente la Fiesta Grande.

¿Cuál es el próximo juego de Chivas en el Apertura 2025?

El próximo fin de semana se disputará la última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX en la que Chivas enfrentará a Rayados de Monterrey por la jornada 17 en el Estadio Akron. El partido comenzará a las 17:07 del Centro de México y podrá verse solamente por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.