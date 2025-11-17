Chivas volverá a los trabajos para llegar de la mejor manera al juego contra Cruz Azul mañana en Verde Valle. En medio de este contexto, el mercado de pases ya se comienza a mover para el Guadalajara y revela qué ventaja tienen la directiva rojiblanca para fichar a Daniel Aceves de Pachuca sobre Rayados de Monterrey y Tigres.

No hay dudas de que uno de los puestos a reforzar en el Guadalajara es sin duda la línea defensiva debido a la gran cantidad de bajas que se sufrieron en el Apertura 2025. A su vez, Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas y Raúl Martínez no terminan de llenarle el ojo a Gabriel Milito y saldrían del equipo en el próximo mercado de pases.

Uno de los futbolistas que comienza a escucharse en los diferentes reportes que es seguido de por Chivas es Daniel Aceves, futbolista de Pachuca. Según lo informado por Fernando Esquivel en 365Score, el Guadalajara tiene ventaja sobre Rayados de Monterrey y Tigres porque hay buena relación en las directivas.

Daniel Aceves es pretendido por Chivas, Rayados y Tigres. (Foto: IMAGO7)

“Monterrey busca entablar negociaciones a la brevedad, igual que Tigres, quienes son los últimos en la carrera, pues aún esperan conocer el visto bueno del Cuerpo Técnico. Por su parte y gracias a su gran relación entre ambas Directivas, Pachuca le ha dado prioridad de negociación a Chivas quienes ya han contactado con Alonso Aceves para ofrecerle el proyecto, mismo jugador que cumple el perfil solicitado por Gabriel Milito, por lo cual, podría ser titular en el sistema rojiblanco”, reveló Esquivel.

¿Cuánto debería pagar Chivas por Daniel Aceves?

En el mismo reporte, Fernando Esquivel reveló que Pachuca busca al menos ganar entre 2,5 millones y 3 millones de dólares. En el mismo reporte señala que es una cifra accesible que puede llegar a pagar el Guadalajara si quiere a Daniel Aceves en el Clausura 2026.