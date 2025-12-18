El Guadalajara está muy al tanto en todo lo que sucede en el mercado de pases debido a que necesita un central con experiencia comprobada en la Liga MX. En medio de este contexto surgen muchas versiones sobre la posible llegada de Víctor Guzmán está cerca de firmar con Chivas, pero César Huerta señaló que la directiva de Rayados quiere que se quede. Sin embargo, explicó que la única chance de que salga es si es irreconciliable su relación con Domenec Torrent.

Ayer Rodrigo Camacho reportaba en sus redes sociales que estaba al caer la llegada del Toro. “Lo que yo sé es que Víctor Guzmán es la opción principal del club para buscar a un nuevo defensa (…) Es la opción principal, es la número uno, pero es una opción complicada porque a Monterrey no lo vas a apantallar con ‘doy tanto por el Toro Guzmán’”, explicó. Y añadió: “Sé que se acercaron con el entorno del jugador y por eso saben que quiere salir y que Rayados ya espera una oferta de Chivas. No se ha mandado esa oferta, no están negociando, no hay nada avanzado y mucho menos cerrado“.

Con el correr de las horas la información que surge sobre Chivas, Rayados de Monterrey y Víctor Guzmán es muy cambiante. Son varios los periodistas que cubren a diario todo lo que sucede con el Guadalajara que descartan la llegada del defensor de la Pandilla de Nuevo León al Rebaño Sagrado para el Clausura 2026.

Víctor Guzmán interesa a Chivas.

César Huerta es uno de ellos, pero a su vez reveló la decisión final que habría tomado el Monterrey con el zaguero. “Me decían que efectivamente hubo una diferencia con el entrenador, pero que la directiva que encabeza el Tato Noriega desea, después de la salida de Sergio Ramos y Héctor Moreno, mantener a gran parte del plantel. Y tiene sentido porque Monterrey no es un equipo vendedor. Te vende en 2 circunstancias. Cuando un futbolista ya no le sirve o cuando el futbolista tiene una diferencia irreconciliable que los orilla a pedir salir de la institución”, reportó el periodista de Diario As en su canal de YouTube.

Y agregó: “Me decían que la directiva está interesada en limar las asperezas entre el Toro y el entrenador para que el Toro se quede, para que pueda sostener la presión que pueda tener la defensa central de ese equipo”.

¿Chivas sale del mercado si no llega Víctor Guzmán?

Una de las gratas noticias que dan desde Chivas es que de no darse la salida de Gilberto Sepúlveda o la llegada de Víctor Guzmán se va a seguir buscando un central. Sin embargo, no descartan ir en busca del Clausura 2026 con los defensores que Gabriel Milito llevó a la pretemporada en Isla Navidad.