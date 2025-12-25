Chivas ha tenido una participación agotadora en este mercado de fichajes, no solamente por la búsqueda de acomodo de los futbolistas que no entran en planes para el Clausura 2026, sino que también por la contratación de refuerzos para apuntalar el plantel encabezado por Gabriel Milito.

Hasta el día de hoy, el Guadalajara ya concretó la adquisición de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, además del regreso de Ricardo Marín para el próximo semestre; sin embargo, el deseo de la directiva es encontrar a al menos otro futbolista para cerrar la plantilla.

Debido a lo mostrado en el Apertura 2025, es evidente de que el chiverío necesita un defensa central, por lo que la búsqueda ha continuado en las semanas recientes; sin embargo, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, habría revelado de que todo parece indicar de que no se fichará a nadie más.

“Tal parece que la llegada de un defensa central queda cada vez más descartada. Hay algunas situaciones que favorecen este tema y que la directiva por eso se lo ha tomado con tanta calma, porque son conscientes de que podrían ya no traer otro defensa central.

“El equipo tiene a Luis Romo, José Castillo y Diego Campillo como titulares. Sus suplentes son Daniel Aguirre, Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda. Habría que sumarle a algún chico de Tapatío que podría quedarse como jugador de primera.

“Chivas sí se acercó, sí sondeó y sí buscó, pero no han encontrado un precio justo para fichar a otro zaguero. O sale una oportunidad o se quedan como están. No van a hacer el intento de pagar 10 millones por alguien”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes han sonado como posibles refuerzos de Chivas para la defensa?

Los rumores sobre posibles zagueros que pudieran apuntalar al plantel del Guadalajara han sonado varios elementos durante las semanas recientes, en donde los que más se han mencionado es César Montes, Víctor Guzmán, José Purata, Eduardo Águila y hasta Antonio Briseño.