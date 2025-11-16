Chivas se tomó el fin de semana para descansar y retomar las actividades el próximo lunes para llegar de la mejor manera al cruce por los Cuartos de Final de la Liguilla. En medio de este contexto, en las últimas semanas se supo que el Guadalajara estaba interesado en Daniel Aceves y revelan qué suma exige Pachuca para dejar salir al zaguero.

Uno de los puestos que el Guadalajara pretende reforzar sí o sí para el próximo campeonato es el de la línea defensiva. Diferentes reportes señalan que el Rebaño Sagrado tendría una fuerte sangría en esa zona ante las posibles salidas de Gilberto Sepúlveda, Leonardo Sepúlveda, Raúl Martínez y Luis Olivas.

En medio de este contexto comenzó a surgir la versión de diferentes centrales que seguía de cerca la directiva de Chivas. Uno de ellos es Daniel Aceves, futbolista que buscaría salir de Pachuca para el Clausura 2026.

Chivas estaría detrás de Daniel Aceves.

En las últimas horas 365Score reportó la suma que pretende ganar el conjunto hidalguense con la venta del defensor. “Se pelean por Daniel Aceves. 365scoresMX puede CONFIRMAR que Chivas, Monterrey y Tigres, son los equipos interesados en fichar a Daniel Aceves (24). Pachuca le pone precio: entre 2.5 y 3 MDD, una cifra accesible para cualquier club. Monterrey y Tigres buscan cerrar cuanto antes, pero Pachuca le dio prioridad a Chivas por la buena relación entre directivas. El Rebaño ya contactó a Aceves, que encaja perfecto en lo que pide Milito y podría ser titular”, informó.

Chivas avanza por Eduardo Águila

Cabe destacar que en las últimas semanas se dio a conocer que Chivas estaría detrás de Eduardo Águila, futbolista que milita en Atlético de San Luis. En los últimos días Jesús Hernández dio a conocer que el Guadalajara avanza por el central potosino.