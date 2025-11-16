La gran temporada de Armando González no solo lo convirtió en una pieza importante para Chivas, sino que también lo llevó al sueño de cualquier joven futbolista: su primera convocatoria a la Selección Mexicana. Y ahí, en ese nuevo escenario, el delantero rojiblanco contó una anécdota que refleja el impacto que le generó convivir con los referentes del Tricolor.

“Impresionante”, así definió la experiencia en diálogo con TV Azteca. “Yo llegué ahí con Piojo (Alvarado), me senté en la mesa, calladito y callado. Al lado del Piojo se sienta Raúl (Jiménez), dije: ‘No, pues lo tengo de frente’. Luego al lado de Raúl se sienta Edson (Álvarez) y dije: ‘No, estoy en la misma mesa que Raúl y Edson, ¿no?’”.

El atacante de 22 años admitió que fue un momento que lo sacudió y lo obligó a asimilar rápido dónde estaba parado: “Sí fue como un shock de decir: ‘Sabes qué, tengo a Raúl, que juega en la Premier, a Edson, que juega en la Premier y ahora está en Turquía, y lo hacen muy bien, y son referentes, y los tengo aquí al lado mío’”.

Aun así, la Hormiga interpretó aquello como una oportunidad más de aprendizaje: “Tratar de aprender, de escuchar de todo y también ganarme yo un lugar”, dijo el canterano rojiblanco. De hecho, se mostró predispuesto sin importar cuántos minutos le toquen: “A mí no me importa si nada más me meten un minuto. Yo ese minuto le voy a entregar todo al profesor y lo que ellos necesiten de mí, yo estoy 100% o 1000% dispuesto a dar”.

Lo que habló Armando González con Javier Aguirre

En diálogo con TV Azteca, Armando González también dio detalles sobre la plática que tuvo con Javier Aguirre: “Sí, ha hablado un poco conmigo de las cosas que tengo que mejorar, de las cosas que tengo que seguir haciendo. Entonces, eso se agradece, que está ahí al pendiente de todos nosotros”, contó la Hormiga previo al juego ante Uruguay.