Armando González está teniendo un crecimiento muy rápido dentro del futbol profesional, ya que se consagró como campeón de goleo del Apertura 2025 y ahora recibió su primer llamado a Selección Mexicana, por lo que el canterano de Chivas estaría disfrutando de todo el proceso.

La Hormiga comenzó el semestre siendo la cuarta opción en la delantera del Guadalajara; sin embargo, su esfuerzo y paciencia le fueron abriendo paso hasta consolidarse como uno de los mejores goleadores de todo el futbol mexicano de la actualidad.

Es por eso que previo al partido de México contra Uruguay, las cámaras se volcaron en el canterano rojiblanco, en donde fue captado entonando el himno nacional con gran emoción en su primer llamado al Tricolor.

La emoción era tanta en el goleador del chiverío que no pudo ocultar el rostro de alegría, en donde hay que recordar que de manera increíble, nunca había sido llamado a la Selección Mexicana ni siquiera en divisiones inferiores.

¿Cuándo debutaría la Hormiga con la Selección Mexicana?

Durante la conferencia de prensa previa al juego contra Uruguay, el entrenador mexicano, Javier Aguirre, adelantó que sí le dará oportunidad al juvenil goleador de mostrarse, por lo que al no tener actividad contra los charrúas, su debut se suscitaría en el duelo contra Paraguay del próximo martes 18 de noviembre.