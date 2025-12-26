El próximo 11 de junio a las 13:00 del Centro de México la Selección Nacional de México debutará en el Mundial 2026 ante Sudáfrica por la jornada uno del Grupo A. En Ciudad de México hay un solo jugador de Chivas que es pieza clave en el equipo de Gabriel Milito y que podría ser titular. Se trata de Raúl Rangel, por lo que repasamos qué necesita para quedarse con ese puesto.

Tuvieron que pasar una serie de futbolistas para que el Guadalajara marcará la diferencia desde su portería. Raúl Gudiño, Antonio Rodríguez y Miguel Jiménez no pararon de tener oportunidades, pero ninguno terminó de afianzarse bajo los tres palos rojiblancos.

Bajo la dirección técnica de Veljko Paunovic, Raúl Rangel debutó ante Toluca, se lesionó por un brutal golpe con Antonio Briseño, regresó y se quedó con la portería de Chivas. Sus grandes actuaciones lo convencieron a Gabriel Milito para mantenerse como titular y comenzar a ser llamado por la Selección Mexicana.

Raúl Rangel pelea por ser titular en México vs. Sudáfrica. (Foto: IMAGO7)

En el 2025 quedó claro que el Tala podía comenzar a ganarle el puesto a un Luis Ángel Malagón que falló en América y en el Tri, sumado que no tiene el juego de pies del guardameta rojiblanco. Sin embargo, para terminar de quedarse con la titularidad el 11 de junio ante Sudáfrica no puede fallar como le sucedió en la Leagues Cup y que no caigan goles en su portería a lo largo de la fase regular del Clausura 2026.

Los jugadores de Chivas que podrían jugar el Mundial 2026

Es casi un hecho que Javier Aguirre convocará al Mundial 2026 de Chivas a Raúl Rangel y Roberto Alvarado. Detrás de ellos pelean por un lugar Armando González y Ángel Sepúlveda en la delantera, Richard Ledezma si es tenido en cuenta en la lateral derecha, mientras que en la lateral izquierda Bryan González peleará por ser suplente.