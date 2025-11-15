La directiva de Chivas no tiene tiempo que perder, por lo que ya estaría planificando el próximo Clausura 2026, en donde tendrían muy claro que requieren de al menos un refuerzo en la delantera, además del regreso de Ricardo Marín, por lo que ya se filtró la baraja de candidatos que tendrían los altos mandos rojiblancos.

Conscientes de que el Guadalajara sufrirá una oleada de bajas en la zona ofensiva por las inminentes salidas de Chicharito, Alan Pulido, Cade Cowell y probablemente Teun Wilke, la directiva analizaría el poder traer un refuerzo en esa zona.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que entre las opciones que maneja la directiva están Brandon Vázquez y Ángel Sepúlveda, en donde el primero luce muy complicado por el alto salario, además de que por cuestiones familiares, regresó a Estados Unidos.

“Los 2 delanteros que están en la mira de Chivas de cara al próximo torneo y que los va a buscar o que ya empezó a hacer gestiones. La primera opción que se tocó la puerta y que sí está difícil por el sueldo y porque parece que a Chivas le interesó y hoy ya no tanto: Brandon Vázquez.

“Otra opción, ya pasó por Guadalajara y no le fue bien, viene de un pasado inmediato interesante: Ángel Sepúlveda (…) Creo que puede ser una apuesta interesante”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Qué es lo que buscaría Chivas con estos delanteros?

“Son dos jugadores que pueden jugar de espalda, que se pueden botar, recibir la pelota y guardarla. Hoy, Chivas no tiene ese delantero. A la Hormiga le cuesta un mundo de trabajo esa cuestión”, concluyó el comunicador.

¿Cómo le fue a Ángel Sepúlveda en Chivas?

El Cuate solamente estuvo un semestre en el redil, llegando como refuerzo de cara al Apertura 2018, participando solamente en cinco partidos de Liga, acumulando 174 minutos y sin goles; sin embargo, la directiva decidió prescindir de él y mandarlo a Necaxa.