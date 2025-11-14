Amaury Vergara puso muchas de sus expectativas en la contratación de Chicharito para fortalecer la ofensiva de Chivas; sin embargo, el rendimiento del delantero ha estado muy lejos de lo esperado, por lo que los altos mandos rojiblancos han comenzado a tomar medidas.

Una de las exigencias que puso Javier Hernández para fichar con el Guadalajara era la de contar con su preparador físico personal; sin embargo, a semanas de que concluya el contrato del goleador, decidieron cambiar el acuerdo original.

“Chivas le dio un golpe bajo a Javier Hernández. Chivas le dio las gracias de una manera muy sutil a su preparador físico, el que llegó de la mano de Javier Hernández cuando fichó como futbolista del Rebaño: Anthony Mujica. Lo venía acompañando desde su proceso de recuperación, Javier se lo trajo a vivir a Guadalajara con toda su familia.

“Anthony, ya no puedes estar con Javier dentro de la cancha. Días después, Anthony, tampoco puedes estar en el gimnasio con Javier. Después, ya no te puedo dar ropa para trabajar, ya estaba muy claro el mensaje“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo termina el contrato de Chicharito Hernández con Chivas?

El acuerdo original de Chicharito con Chivas era por dos años, por lo que concluirá en diciembre; sin embargo, habría la opción de extender por un año más, aunque de eso depende que las dos partes estén de acuerdo.