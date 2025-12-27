Las Chivas de Guadalajara se enfrentarán este domingo al Irapuato, equipo de la Liga de Expansión MX, en lo que será su primer amistoso de pretemporada rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado cuenta con dos incorporaciones como las de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, además del regreso de Ricardo Marín. Asimismo, la directiva rojiblanca trabaja con el objetivo de lograr algunas salidas en la plantilla.

Richard Ledezma, reconocido por la Liga MX

Después de su torneo debut con la playera rojiblanca, la Liga MX reconoció a Richard Ledezma como ese refuerzo que “llegó y la rompió”, según detallaron en el mensaje. “Llegó a Chivas y la rompió desde el primer silbatazo en este Apertura 2025. Calidad y carácter en la cancha”, escribió la cuenta oficial además de incluir algunas de las asistencias del lateral rojiblanco.

Se retrasa la salida de Alan Pulido

La prioridad del Guadalajara pasa ahora por concretar bajas que permiten liberar el gasto salarial y la situación más compleja es la de Alan Pulido. El delantero ya tiene 34 años, percibe un salario muy elevado y viene de un torneo en donde mostró un bajo nivel, pero por si fuera poco, el futbolista estaría despreocupado y sin moverse para tratar de conseguir equipo, a sabiendas de que tiene un año más de contrato con la institución rojiblanca.

Sergio Aguayo y Francisco Méndez se quedarán en el primer equipo

Otras de las novedades hacia el interior del Guadalajara pasa por las situaciones de Sergio Aguayo y Francisco Méndez, elementos que vienen de jugar con el Tapatío pero que realizaron la pretemporada con Chivas y según reportes serán registrados con el primer equipo de cara al Clausura 2026. En el caso de Aguayo, César Huerta contó que el cuerpo técnico quedó muy conforme con sus condiciones y su predisposición al trabajo, por lo que iniciaría la temporada como el cuarto delantero.

Por su parte, Francisco Méndez ya era uno de los jóvenes más interesantes de la cantera y estaría aprovechando la falta de opciones en la última línea, donde sus condiciones técnicas y físicas también se ajustan al sistema de Gabriel Milito.