El Club Deportivo Guadalajara sigue trabajando con todo en pretemporada para llegar de la mejor manera a su debut en el Torneo Clausura 2026, donde en la Fecha 1 se enfrentarán a los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Akron.

Uno de los jugadores de Chivas a seguir en la próxima campaña del máximo circuito del balompié azteca será Roberto “Piojo” Alvarado, pues buscará recuperar su mejor versión para no correr el riesgo de quedar fuera de la lista de Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana.

La Liga MX lo sabe a la perfección y, para que la afición mexicana lo conozca un poco más, le hizo una dinámica de preguntas y respuestas rápidas, en la cual reveló que Erick Gutiérrez es uno de los futbolistas del Rebaño Sagrado que más admira, seguramente por su profesionalismo tanto adentro como fuera de la cancha.

No obstante, para el Torneo Clausura 2026 defenderán diferentes equipos, pues el “Guti” no entró en planes de Gabriel Milito y la directiva ya se encuentra buscándole una nueva aventura, pero el tema de su sueldo tiene frenada su salida.

¿Qué equipos están interesados en Erick Gutiérrez?

En un principio se mencionó que Cruz Azul era el más interesado en sus servicios, pero nunca existió una oferta formal y ahora se habla de que los Tuzos del Pachuca buscan su vuelta; sin embargo, para que se concrete, el “Guti” tiene que bajar considerablemente sus pretensiones económicas.

Cabe mencionar que el valor de Erick Gutiérrez en el Club Deportivo Guadalajara ronda los 3 millones de euros, de acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, es decir, poco más de 63 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto, Chivas pediría por su carta.