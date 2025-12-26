El mercado de fichajes en el futbol mexicano se sigue moviendo rumbo al Torneo Clausura 2026 y este viernes Atlético de San Luis hizo oficial la contratación de Benjamín Galindo Jr. exjugador del Club Deportivo Guadalajara.

“Galindo Cruz, de 26 años, es un futbolista que se desempeña como defensor y llega al ADSL tras su etapa con Cancún FC, club al que arribó en 2021 y con el que fue protagonista durante varias temporadas”, se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

Cabe mencionar que en su paso por el equipo caribeño fue campeón del Torneo Apertura 2023 y sumó más de 11 mil minutos en 136 partidos disputados, consolidándose como un jugador constante y confiable.

Benjamín Galindo Jr. también tuvo etapas en escuadras como Santos Laguna, Chivas y Pachuca, siendo con el cuadro rojiblanco donde logró un título en categorías inferiores y debutó en la Primera División.

Benjamín Galindo Jr. es nuevo jugador del Atlético de San Luis

“Durante el Apertura 2025, Galindo disputó mil 158 minutos, destacando por su capacidad defensiva al convertirse en el jugador con más balones recuperados en disputa dentro de su equipo, además de figurar entre los máximos recuperadores de balón de la Liga de Expansión”, agregó Atlético de San Luis.

El nuevo jugador del Atlético de San Luis es hijo de Benjamín Galindo

El nuevo futbolista del Atlético de San Luis es hijo de Benjamín Galindo, histórico exfutbolista mexicano, campeón con el Club Deportivo Guadalajara en 1987 y exdirector técnico en dos etapas con el Rebaño Sagrado.