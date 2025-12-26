El exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Alexis Vega, tuvo un 2025 de ensueño, pues además de ganar cuatro títulos, entre ellos dos de Liga MX, apareció entre los 10 jugadores con más asistencias en todo el mundo.

El actual elemento de los Diablos Rojos del Toluca registró en este año 23 asistencias, considerando todas las competencias en las que participó, codeándose con grandes estrellas internacionales.

El atacante mexicano es el séptimo mejor asistidor del planeta con 23, siete menos que el primer lugar, Michael Olise, extremo del Bayer Múnich. Tomando en cuenta solo nuestro continente, fue segundo, solo por detrás de Lionel Messi, quien hizo en el Inter Miami 29 pases de gol.

Alexis Vega se encuentra en la séptima posición de la lista.

El Top 10 de los máximos asistidores del 2025

Cabe mencionar que esta lista es de acuerdo al sitio Transfermarkr.

Michael Olise con 30 en el Bayern Múnich. Lionel Messi con 29 en el Inter Miami. Lamine Yamal con 27 en el Barcelona. Riyad Mahrez con 25 en el Al-Ahli Xherdan Shaqiri con 24 en el Basilea. Salem Al-Dawsari con 24 en el Al-Hilal. Alexis Vega con 23 en el Toluca. Bradley Barcola con 23 en el PSG. Rayan Cherki con 23 en el Manchester City. Christos Tzolis con 22 en el Brujas.

Es importante descatar que Alexis Vega pudo haber realizado más asistencias en el 2025 sino fuera por los siete partidos que se perdió en la recta final del Torneo Apertura 2025, pues no jugó en la Fecha 16 y 17, aunado a los Cuartos de Final, Semifinales y la Final de Ida ante los Tigres.