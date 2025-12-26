Este domingo, el Irapuato de la Liga de Expasión MX recibirá en el Estadio Sergio León Chávez al Club Deportivo Guadalajara para sostener un partido amistoso rumbo al Torneo Clausura 2026, donde el equipo de Gabriel Milito buscará superar lo hecho del semestre pasado.

Por medio de redes sociales, el equipo de Irapuato agradeció la respuesta de la afición de ambos equipos, pues los boletos se agotaron desde hace unos días, no obstante, dejó una advertencia para aquellos que sean sorprendidos revendiendo entradas.

“Recordamos que la reventa es un delito y cualquier persona que sea detectada en esta práctica será puesta a disposición de las autoridades correspondientes”.

Cabe mencionar que los boletos para el compromiso ante nuestras Chivas fueron vendidos desde los 210 pesos hasta los 520, dependiendo la zona del Estadio Sergio León Chávez.

Boletos agotados para el partido entre Irapuato y Chivas.

De hecho, se dio a conocer que algunos aficionados acamparon una noche antes para asegurar su lugar en este cotejo amistoso, donde el Rebaño Sagrado se hará presente con sus nuevos jugadores: Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Ricardo Marín.

¿A qué hora será el partido entre Irapuato y Chivas?

Recordar que el partido entre Irapuato y el Club Deportivo Guadalajara de cara al Torneo Clausura 2026 será el domingo 28 de diciembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Sergio León Chávez.