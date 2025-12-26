Chivas disputará este domingo su primer partido de pretemporada rumbo al Clausura 2026, enfrentando al Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez. Durante los últimos días existieron muchas dudas sobre la transmisión del encuentro, ya que no había confirmación oficial por parte de ninguna televisora. Sin embargo, esto ha quedado resuelto y ya se sabe dónde podrá verse el amistoso entre el Rebaño Sagrado y los Freseros.

El partido Irapuato vs Chivas podrá verse a través de ESPN y Disney+, e incluso ya aparece programado dentro de la plataforma. No obstante, la propia Disney+ indica que la transmisión estará disponible únicamente para el Plan Premium, por lo que no todos los aficionados tendrán acceso al encuentro, complicando ligeramente la posibilidad de seguir este primer partido del Guadalajara en la pretemporada.

De hecho, aunque la confirmación oficial llegó hasta este viernes, tiene todo el sentido que sea ESPN la señal encargada de este duelo, pues es la televisora que habitualmente transmite los partidos del Irapuato. Con ello, se despejan definitivamente las dudas sobre la forma en que se podrá seguir el choque amistoso.

Por ahora, se espera que Gabriel Milito otorgue minutos a la gran mayoría de los jugadores que realizaron la pretemporada en Barra de Navidad, con un solo futbolista totalmente descartado: Diego Campillo. El defensor continúa recuperándose de la fractura en el pie y estará fuera al menos un mes más, por lo que se perderá el resto de la pretemporada y el inicio del Clausura 2026.

¿Cuándo jugarán el Irapuato vs Chivas en su partido amistoso para el Clausura 2026?

Chivas visitará al Irapuato este domingo 28 de diciembre a las 5:00 pm, en un duelo que servirá de preparación para ambos equipos rumbo al Clausura 2026. Además, el partido promete ser muy atractivo no solo por el proyecto deportivo del conjunto fresero, sino también por su afición, que agotó boletos y ha demostrado ser de las más fieles del futbol mexicano. Será el primer examen del Rebaño en esta nueva etapa de preparación.