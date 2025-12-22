Chivas disputará este domingo su primer partido de pretemporada, cuando visite al Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez. Aunque la Trinca Fresera milita actualmente en la Liga Expansión, se trata de uno de los proyectos deportivos más interesantes del futbol mexicano, además de contar con una de las aficiones más fieles del país, factores que convierten este duelo en un muy buen sinodal para el Guadalajara y en un encuentro atractivo más allá de su carácter amistoso.

La afición del Irapuato ya comenzó a jugar su partido, mostrando un interés pocas veces visto por este compromiso ante Chivas. De acuerdo con varios medios de la ciudad, desde la madrugada del lunes seguidores de ambos equipos comenzaron a formarse para asegurar boletos, sin importar las largas horas de espera ni el intenso frío que se sintió durante toda la noche.

Uno de los grandes atractivos del encuentro será el ambiente en las gradas. Si bien no hay estadio en México donde no exista presencia rojiblanca, se espera que la fiel afición fresera haga pesar la localía y haga sentir a los jugadores de Chivas un auténtico entorno de visitantes, algo que resulta clave para su preparación de cara a partidos más exigentes, como los de Liguilla, donde los controles buscan privilegiar la presencia de afición local.

Después del compromiso ante el Irapuato, Chivas continuará su preparación disputando la Copa Pacífica Centenario junto a Leones Negros de la UdeG, Atlas y Monterrey. Este cuadrangular se jugará los días 3 y 4 de enero, antes de que el Guadalajara inicie oficialmente su camino en el Clausura 2026 el próximo 10 de enero, cuando reciba al Pachuca en el Estadio Akron.

Por ahora, el Rebaño Sagrado se mantiene en pretemporada en Barra de Navidad, donde no solo trabajan jugadores del primer equipo, sino también varios canteranos que Gabriel Milito considera con potencial y que buscan ganarse un lugar en Primera División. Por lo tanto, será clave dar seguimiento tanto a los futbolistas ya consolidados como a las posibles futuras estrellas del club.