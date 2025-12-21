Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al debut ante Pachuca por la jornada uno del Clausura 2026. El Guadalajara se alista en Isla Navidad, Colima, con una fuerte pretemporada y la semana que viene enfrentará a Irapuato en duelo amistoso, por lo que repasamos día, horario y TV para ver EN VIVO el encuentro.

El equipo de Gabriel Milito dejó grandes sensaciones tras lo vivido en el Apertura 2025 debido a que mostró un buen juego para volver a estar clasificado automáticamente a la Liguilla. Sin embargo, un penal desperdiciado de Chicharito Hernández dejaron eliminado al Rebaño Sagrado a manos de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

El Clausura 2026 se encara de otra manera, pero con la misma intensidad con la que se abrió esta gestión en el segundo semestre del 2025. De cara al debut contra Pachuca, el Guadalajara enfrentará a Irapuato en un amistoso en el que se espera ver el debut de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, los primeros dos refuerzos del Rebaño Sagrado.

Irapuato vs Chivas, partidos amistoso de cara al Clausura 2026.

¿Cuándo y dónde se juega Chivas contra Irapuato en amistoso de preparación para el Clausura 2026?

El partido entre Chivas e Irapuato se llevará adelante el próximo domingo 28 de diciembre en el Estadio Sergio León Chávez, Guanajuato. El primer encuentro de preparación para el Rebaño Sagrado comenzará a las 17:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Chivas vs. Irapuato?

Una de las grandes preguntas a responder es quién se hará cargo de la transmisión del partido entre Chivas e Irapuato. De momento, no hay señal confirmada para ver EN VIVO el partido, pero en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Sergio León Chávez.