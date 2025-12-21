La pretemporada de las Chivas de Guadalajara en Colima continúa con los intensos trabajos físicos que sirven como puesta a punto de cara al Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado ya tiene dos incorporaciones, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, pero la afición confía en que puedan llegar más caras nuevas, mientras que la directiva trabaja con el objetivo de alivianar el gasto en sueldos.

Sin acuerdo por Eduardo Águila

La zaga central es una de las prioridades del conjunto rojiblanco y uno de los nombres que lleva tiempo sonando es el de Eduardo Águila, zaguero zurdo del Atlético San Luis. Sin embargo, los días pasas sin que se llegue a un acuerdo con el cuadro potosino. Según el periodista Jesús Hernández, el salario es un obstáculo, ya que el Rebaño no parece dispuesto a realizarle una actualización al defensor, que a su vez cuesta seis millones de dólares según San Luis, una cifra que resulta exagerada.

Érick Gutiérrez aceptaría rebaja salarial

Chivas debe resolver la situación de los elementos que no serán tenidos en cuenta por Gabriel Milito. Uno de ellos es el mediocampista Érick Gutiérrez, quien según los últimos reportes, habría aceptado la propuesta de la directiva de rebajar su salario para poder tener mercado en algún otro equipo de la Liga MX. Esta misma petición fue rechazada en cambio por Alan Pulido y Alan Mozo, quienes no estarían dispuestos a ganar menos.

Se confirmó el adiós de Isaac Brizuela

Después de 11 años en la institución, Isaac Brizuela terminó su etapa como jugador del Guadalajara. El Rebaño lo despidió en sus cuentas oficiales, con un mensaje de agradecimiento y resaltando su constante profesionalismo: “Queremos agradecerle profundamente por haber sido parte de varios episodios gloriosos en la historia del club, por el compromiso que mostró cada día y por ser un referente de los valores de Chivas dentro y fuera del campo de juego”, destacó el comunicado oficial.

La emotiva despedida de Isaac Brizuela. (@Chivas)

Daniel Aguirre confía en los refuerzos de Chivas

En plena pretemporada, el defensor o mediocampista Daniel Aguirre platicó con Chivas TV sobre sus expectativas y mostró ilusión por los fichajes: “Feliz de estar de regreso con todos los compañeros. Terminamos un torneo donde no se nos dio, pero estamos felices de estar de vuelta con todos los compañeros y a darle nomás. El grupo está bien, muy unido. Con la llegada de Sepu y la llegada de Brian, creo que nos van a ayudar mucho al ataque. Se necesita. Estamos haciendo una pretemporada difícil y también hay que disfrutarla porque, si no la disfrutas, obviamente va a ser más pesada”, reflexionó el ex Los Ángeles Galaxy.