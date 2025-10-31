A falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, las Chivas de Guadalajara estarían cumpliendo su objetivo de clasificar directo a la Liguilla del Apertura 2025. Después de un comienzo dubitativo, el Rebaño Sagrado logró levantar cabeza y está entre los primeros seis lugares, aunque restan dos partidos de alta dificultad.

Este sábado, los dirigidos por Gabriel Milito visitarán al Pachuca, su rival directo en estos momentos en la pelea por ese sexto lugar, al que también aspira Tijuana. Más tarde, será el turno de cerrar la fase regular en el Estadio Akron, ante uno de los candidatos a pelear por el título como lo es Monterrey.

Ricardo Marín sería del agrado de Gabriel Milito

Varios de los interrogantes de cara al próximo torneo pasan por la delantera, donde podrían darse ciertos movimientos en la plantilla. Por ejemplo, Ricardo Marín debe regresar de su préstamo en Puebla, y aunque la Franja pretenda extender la cesión, el periodista Alejandro Ramírez develó que Gabriel Milito ya dio el visto bueno para que el ‘4K’ vuelva a formar parte del Guadalajara.

¿Daniel Aguirre vuelve a la zaga?

La lesión de Diego Campillo significa un duro golpe para las Chivas, que tenían en su canterano a un futbolista muy completo y regular en sus rendimientos. Ahora, toca buscarle un reemplazo en el once inicial y el periodista Jesús Bernal sorprendió al contar que la idea de Milito sería volver a utilizar a Daniel Aguirre como zaguero. El mexicoamericano de 26 años comenzó el semestre jugando allí, aunque dejó dudas y luego regresó al mediocampo, donde mostró actuaciones más convincentes.

Chicharito pierde terreno en Chivas

Aunque las lesiones le han afectado nuevamente durante el semestre, Chicharito Hernández supo ser utilizado por Gabriel Milito como una de las primeras alternativas de cambio. Sin embargo, Bernal aseguró que para el cuerpo técnico, el experimentado centrodelantero dejó de ser prioridad y por eso no sería extraño que se quedara sin jugar en los próximos encuentros, relegado ante otras opciones como Teun Wilke y Alan Pulido.