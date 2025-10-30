Una de las grandes figuras de Chivas en este Apertura 2025 es sin duda Armando González, quien lleva anotados 10 goles en 15 partidos. En medio de este contexto, el Guadalajara negocia la renovación de su contrato y revelan que la única exigencia que tendría el club rojiblanco es hacerlo por cuatro años más. ¿Firma la Hormiga?

La directiva liderada por Javier Mier y Alejandro Manzo parece que aprendieron de los errores que cometieron otras gestiones. No solo se realizan inversiones por jugadores de calidad, sino que además buscan que los contratos de los jugadores se vaya incrementando el valor de su salario a partir de los premios por goles, victorias, minutos de juego, asistencias, campeonatos, entre otros.

Este tipo de contrato busca llevar adelante la directiva de Chivas con Armando González y desde Medio Tiempo señalan que las negociaciones van encaminadas. A su vez, revelan que la única exigencia que tendrían desde el conjunto para firmar la renovación del contrato con la Hormiga.

Armando González anotó 10 goles en el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

“Las negociaciones son entre Chivas y Roc Nation Sports, empresa que representa a González, hay buenas charlas y se espera que pronto haya noticias”, reportó Juan Manuel Figueroa. Y agregó: “La intención es que ahora González tenga un mejor sueldo, mismo que vaya en aumento cada 12 meses y que firme un contrato por al menos 4 años”.

¿Cuándo volverá a jugar Armando González con Chivas?

El próximo juego de Armando González con Chivas será el próximo domingo ante Pachuca por la jornada 16 del Apertura 2025. El juego se llevará adelante desde la 19:00 del Centro de México en el Estadio Hidalgo y podrá seguir solamente por Tubi.