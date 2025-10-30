Armando González se ha convertido en figura de las Chivas de Gabriel Milito debido a que anotó 10 goles en 15 jornadas del Apertura 2025. En medio de este enorme momento, dan a conocer que el Guadalajara ya prepara una importante oferta para poder renovarlo, pero señalan que lo que impide la firma son los premios que busca ganar el futbolista.
No hay dudas de que la Hormiga se convirtió en el killer que el Rebaño Sagrado venía necesitando desde hace varios campeonatos. Especialmente porque hombres con mayor nombre, como Chicharito Hernández y Alan Pulido, no han complicado con las expectativas con las que regresaron a Verde Valle.
En medio de este contexto, dan a conocer que Armando González estaría esperando una oferta importante que prepara la directiva de Chivas. Sin embargo, José María Garrido dio a conocer que el factor que hoy estaría deteniendo la renovación de su contrato es la negociación por los premios que busca ganar.
“El tema de la hormiga que todavía tiene contrato de canterano. Un contrato que no debe rebasar los 60 mil pesos y no se ha renovado porque evidentemente está esperando una mejor propuesta, la cual chivas ya está trabajando”, reportó Chema en Futbol con Cerebro.
Y agregó: “La Hormiga busca dar un salto importante de calidad. No como top de la Liga MX, si bien se encuentra ahí, pero sí crecer un poquito más porque los goles le están dando puntos al Guadalajara. El contrato de un futbolista se basa no solo en el salario, sino que también en los bonos. Ahí está la verdadera ganancia de los futbolistas. Bono por gol, bono por minutos jugados, bono por puntos, bono por asistencia. Hay clubes que pagan bono por un punto, por tres puntos, bono por clasificar, bono por ganar clásicos”.
¿Hay riesgo de que Armando González se vaya gratis de Chivas?
A un casi año para que acabe su contrato con Chivas, la gran pregunta que podría comenzar a surgir es si el futbolista buscaría irse gratis. José María Garrido aseguró en su canal de YouTube que la Hormiga quiere seguir más tiempo en el Guadalajara y que no pretende irse libre del Rebaño Sagrado.