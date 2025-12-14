La llegada de Brian Gutiérrez a Chivas no solo representa un paso importante en su carrera profesional, sino también el cumplimiento de un sueño profundamente familiar. El mediocampista mexicoamericano formado en el Chicago Fire reconoció que su fichaje por el Guadalajara tuvo un impacto especial en su entorno más cercano, particularmente en sus abuelos, quienes crecieron con la identidad rojiblanca muy presente.

Al recordar el momento en que compartió la noticia con ellos, Gutiérrez confesó que fue una experiencia cargada de emoción. “Cuando dije a mis abuelitos y a toda mi familia, fue una sensación muy bonita, un momento especial con toda la familia que me espera acá con los brazos abiertos”, relató el futbolista, dejando en claro el significado personal que tuvo su llegada al Rebaño.

Para Brian Gutiérrez, el Guadalajara no es solo un club, sino un símbolo que conecta directamente con sus raíces. “Chivas, para nosotros, es estar unido, es creer en el mexicano y sobresalir; eso nos identifica y nos ayuda”, expresó, explicando por qué la institución rojiblanca tiene un valor tan fuerte dentro de su familia.

El mediocampista también reveló que el interés del Guadalajara fue recibido con enorme entusiasmo en casa, sobre todo por su padre. “Como les dije, toda mi familia es de Chivas, y decirle a mi papá que había un interés con Chivas y que era una posibilidad para llegar acá es algo increíble. Creo que mi familia lo tomó muy bonito”, comentó.

Brian Gutiérrez seguía a las Chivas a la distancia

Esa conexión, según Brian Gutiérrez, viene desde la infancia y se forjó frente al televisor. “Los fines de semana viendo a los Chivas; cada fin de semana cuando jugaban, íbamos a la sala a verlos con mi hermano y con mi papá”, recordó. Y cuando tuvo chance de vivirlo en persona, no lo dudó: “Por supuesto, cuando tenía la oportunidad para ir, siempre ahí estuve y echándole porras a los Chivas”, concluyó el flamante fichaje.