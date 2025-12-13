Falta cada vez menos para que la plantilla de las Chivas de Guadalajara vuelva a reportar en Verde Valle con vistas a lo que será el Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado ya anunció a su primer refuerzo de cara al próximo certamen: el mediocampista mexicoamericano Brian Gutiérrez, quien estampó la firma y se pondrá este mismo lunes a las órdenes de Gabriel Milito.

Brian Gutiérrez fue presentado como nuevo jugador de Chivas

El mediocampista de 22 años, Brian Gutiérrez, llegó ayer a Guadalajara y estampó la firma para convertirse oficialmente en el primer refuerzo del Rebaño Sagrado para el Clausura 2026. “Muchas gracias por recibirme, estoy muy contento por lo que viene, es un sueño hecho realidad y arriba las Chivas”, dijo el joven mexicoamericano, quien desde niño simpatiza por el conjunto rojiblanco. Por su parte, el director deportivo Javier Mier enfatizó en sus cualidades y remarcó: “Es un jugador que quería venir, que soñaba con venir y para nosotros es fundamental porque sabemos lo que significa defender este escudo”.

Ángel Sepúlveda regresó a México y se espera por su fichaje

Otro que también firmaría en los próximos días es Ángel Sepúlveda, experimentado delantero que ya terminó su participación con Cruz Azul en la Copa Intercontinental. El atacante regresó a suelo mexicano y se espera que viaje a Guadalajara, donde aún no está definido si se sumará de inmediato a la pretemporada rojiblanca o bien tomará algunos días de descanso a raíz de la gran actividad que ha tenido en este semestre.

Chivas disputará un cuadrangular de pretemporada en Jalisco

Chivas alista su calendario de preparación rumbo al próximo torneo de la Liga MX y, aunque aún no es oficial, todo apunta a que el Rebaño disputará un cuadrangular en inicios de enero. El 3 de enero debutaría en un torneo amistoso frente a Atlas, donde también estarán Leones Negros y Rayados de Monterrey, y en caso de avanzar, jugaría la Final el 4 de enero ante el ganador de la otra semifinal, con sede aún por definirse. Además, la directiva rojiblanca afina detalles para un amistoso posterior a Navidad ante Irapuato en el Estadio Sergio León, que serviría como primer ensayo de la pretemporada.