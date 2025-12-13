En la reciente asamblea de dueños de la Liga MX se dio a conocer que la franquicia del Mazatlán estaría por ser vendida al Atlante, movimiento que permitiría a los Potros ocupar su lugar en la Primera División. Tras hacerse pública esta decisión, también trascendió que todos los jugadores de los Cañoneros quedarían transferibles, situación que podría abrirle una oportunidad interesante a Chivas en el mercado.

Joaquín Esquivel ha brillado defensivamente en Liga MX.

De acuerdo con la cuenta informativa ChivasXtra, Joaquín Esquivel, mediocampista defensivo del Mazatlán y, junto con Nicolas Benedetti una de las estrellas del equipo, habría sido ofrecido al Rebaño Sagrado por su representante, algo que no desagradaría a la directiva rojiblanca. Sin embargo, aún sería necesario negociar con su club actual, ya que, pese a que la plantilla estaría en venta, buscarían recuperar lo más posible a nivel económico, fijando un precio cercano a los 3.5 millones de dólares.

En lo deportivo, Esquivel se ha consolidado en los últimos torneos como un mediocampista muy efectivo, sobresaliendo por sus acciones defensivas como entradas deslizantes, posesiones ganadas e intercepciones. Además, cuenta con cualidades para aportar en la construcción de juego, participando en duelos ofensivos, regates y centros, por lo que podría competir directamente con Fernando González o incluso suplirlo en caso de ser necesario.

Esquivel es medio defensivo, pero aporta al ataque.

Eso sí, por ahora todo se mantiene en el terreno del rumor. Incluso la misma cuenta señala que el acercamiento habría sido únicamente por parte del representante, por lo que aún no existirían negociaciones formales entre Chivas y Mazatlán. Sin embargo, con la intención del club sinaloense de poner en “liquidación” a su plantel y los rumores de una posible salida de Erick Gutiérrez del Guadalajara, el movimiento no resultaría descabellado.

Joaquín Esquivel tiene algo que le gusta a Gabriel Milito: juega varias posiciones

Otra de las grandes ventajas de Joaquín Esquivel es su polivalencia. Aunque su posición natural es la de mediocentro de contención, también puede desempeñarse como defensa central e incluso como lateral derecho. Esto encaja perfectamente con una de las principales exigencias de Gabriel Milito: futbolistas capaces de cumplir distintas funciones dentro del campo y adaptarse a más de una posición según lo requiera el partido.