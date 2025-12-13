Este viernes llegó a México Brian Gutiérrez, el esperado refuerzo de Chivas para el Clausura 2026 que arriba procedente del Chicago Fire. Con apenas 22 años, el mediocampista ya ha mostrado un talento importante y una clara vocación ofensiva, pero además dejó en claro que sabe perfectamente qué debe aportar al Guadalajara y quién será el jugador que más se beneficiará con su llegada al Rebaño Sagrado.

En entrevista con el propio club para celebrar su arribo, Gutiérrez describió su estilo de juego, palabras que sin duda habrán sido música para los oídos de Armando González. El nuevo refuerzo rojiblanco se definió como un futbolista “más ofensivo, con buena llegada a la portería”, destacando que su principal función es crear oportunidades, generar goles y asistencias, armar el juego y filtrar pases a los delanteros.

Con estas declaraciones, queda claro que el Otaku del Gol será el jugador más potenciado con la llegada de Brian Gutiérrez a Chivas. Y no se trata solo de palabras, ya que sus números respaldan ese perfil: a lo largo de su carrera suma más asistencias que goles, con 21 anotaciones y 25 pases de gol en 164 partidos disputados en distintas competiciones.

Todo esto confirma que el proyecto de Chivas no solo está pensado para el presente, sino también para el futuro. Brian Gutiérrez, Armando González y Bryan González tienen 22 años; Efraín Álvarez, 23; José Castillo y Diego Campillo, 24; mientras que Richard Ledezma y Raúl Rangel tienen 25. Jugadores jóvenes que ya se ganaron la titularidad y brillaron el torneo pasado bajo el mando de Gabriel Milito.

Brian Gutiérrez iniciará la pretemporada junto al resto de jugadores de Chivas este lunes

La pretemporada del Guadalajara rumbo al Clausura 2026 arrancará este lunes 15 de diciembre y se espera que Brian Gutiérrez ya forme parte de los trabajos desde el primer día. También se sabe que Ricardo Marín reportará en esa fecha, mientras que el único que se integrará unos días después será Ángel Sepúlveda, quien al igual que Gutiérrez regresó a México este viernes y tendrá un breve periodo adicional de descanso antes de sumarse al plantel.