Tras la dolorosa eliminación en el Apertura 2025 de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara ya se enfocan en lo que será el próximo torneo, donde tienen la ilusión de poder mejorar lo hecho en la última campaña. El Rebaño Sagrado ya aseguró a su primer fichaje, Brian Gutiérrez, por lo que el entrenador Gabriel Milito se ilusiona con tener una plantilla todavía más potente.

Los jugadores del Guadalajara reportarán este lunes 15 de diciembre en Verde Valle para las pruebas físicas y médicas antes de comenzar la pretemporada rumbo al Clausura 2026. En las últimas horas, salió información de cuándo, dónde y contra quién sería el primer amistoso de preparación para las Chivas.

Chivas se enfrentaría a Irapuato, equipo que acaba de ser subcampeón en la Liga de Expansión MX (Imago7)

Según el periodista Omar Villa, la directiva rojiblanca está en tratativas para pactar un juego de preparación ante Irapuato en el Estadio Sergio León, después de la Navidad. Esa sería la primera oportunidad para empezar a ver en acción al equipo de cara al próximo torneo.

Chivas también jugaría un Cuadrangular en Jalisco

Además de este amistoso, el comunicador Raymundo González informó que el Rebaño también participaría ya en 2026 de un cuadrangular organizado en Jalisco, donde se enfrentaría al Atlas y en caso de vencer, esperaría por el ganador de Leones Negros vs. Rayados.

¿Cuándo inicia el Clausura 2026 de la Liga MX?

La pretemporada será bastante corta para el Guadalajara, ya que el Clausura 2026 de la Liga MX está programado para dar inicio el 9 de enero, mientras que la Liguilla comenzaría el 24 de mayo.