La llegada de Brian Gutiérrez a las Chivas de Guadalajara no solo ha generado expectativa entre la afición rojiblanca, sino que también provocó análisis y comparaciones en la mesa de debate de ESPN. Durante la transmisión de Futbol Picante, la periodista Desiree Monsivais se detuvo a analizar el perfil futbolístico del nuevo refuerzo del Rebaño y no dudó en colocarlo a la altura de una de las figuras actuales del América.

Al explicar sus cualidades, Monsivais destacó la versatilidad del mediocampista y la libertad con la que puede desempeñarse en el campo. “La movilidad de este jugador va a ser prioridad. Esta franja es la libertad que tiene Brian Gutiérrez, porque puede partir desde la izquierda, pero también puede surgir como volante mixto, meterse como contención y luego ir a zona creativa”, señaló la exfutbolista, subrayando su capacidad para adaptarse a distintos roles dentro del juego.

La analista también hizo hincapié en una de las virtudes que, a su juicio, marcan una diferencia clara. “Tiene tiro de media distancia. Eso es una calidad importante”, afirmó, antes de lanzar la comparación que encendió el debate. “Juega igual que Fidalgo (Álvaro), es una primicia. Pero incluso mejor que Fidalgo, porque este tiene tiro de media distancia, en la zona de definición”, sentenció.

Además, Monsivais agregó que la decisión de Brian Gutiérrez de llegar a Chivas está directamente relacionada con sus aspiraciones deportivas a nivel selección. “Este jugador vino aquí siendo mexicoamericano, con padres mexicanos, porque quiere estar en la Selección. Se va a subir para competir al Mundial”, advirtió.

La comparación entre Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo

Finalmente, Desiree Monsivais aseguró que la contratación de Brian Gutiérrez responde a una lectura clara desde la directiva rojiblanca. “La inteligencia deportiva ya lo fue a ver y dijo: ‘Esta es la paridad de Fidalgo, el rival número uno, queremos llegar a esas instancias’”, comentó, para cerrar con una conclusión directa sobre el impacto del fichaje: “A lo que voy es que Brian Gutiérrez llega para aportar, porque es el diferenciador”.