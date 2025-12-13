Brian Gutiérrez ya es jugador de Chivas. El mediocampista mexicanoamericano llegó este viernes a Guadalajara para unirse al Rebaño Sagrado después de 12 años en el Chicago Fire, club con el que debutó profesionalmente y en el que se consolidó como uno de los talentos más prometedores de la MLS. El futbolista de 22 años firmó como el primer refuerzo de cara al Clausura 2026, en lo que se considera una apuesta de la directiva rojiblanca por incorporar juventud y talento a su plantel.

Una de las preguntas que surge con su llegada es la de qué dorsal llevará el nuevo refuerzo rojiblanco, ya que el número que utilizó durante toda su carrera en el Chicago Fire, el 17, no está disponible en el Guadalajara. Este número está actualmente en manos de Luis Romo, uno de los pilares del equipo, por lo que en tal caso éste debería cederlo al flamante fichaje y buscar otro.

Brian Gutiérrez ha usado el ’17’ tanto en Chicago Fire como en la Selección de Estados Unidos (Getty Images)

En caso de que Romo mantenga su dorsal, Gutiérrez tendría que elegir entre los pocos números disponibles dentro de la plantilla rojiblanca. Una opción viable podría ser el número 7 que actualmente porta Cade Cowell, quien está en el centro de los rumores por una posible salida del club. Si se concreta su marcha, ese dorsal histórico quedaría libre y podría ser una buena alternativa para el mediocampista mexicaomericano.

Otra opción a considerar es el 11, número que Isaac Brizuela lleva actualmente. Aunque el Conejo es un hombre clave para el club, su futuro sigue siendo incierto y no son pocos los rumores que sugieren una posible salida. Si este escenario se diera, el dorsal 11 quedaría vacante y podría ser una buena opción para el nuevo refuerzo rojiblanco, sobre todo si se considera que es un número que también tiene peso en la historia reciente del club.

Todos los dorsales de Chivas en el último Apertura 2025