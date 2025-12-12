Chivas continúa construyendo un plantel poderoso de cara al Clausura 2026 con la consigna de levantar el trofeo de campeón cuanto antes, por lo que la directiva está cumpliendo con su parte de traer refuerzos para darle más herramientas a Gabriel Milito, en donde el primero para el próximo torneo es Brian Gutiérrez.

El mediocampista llegó este viernes a Guadalajara y unas horas después fue anunciado como refuerzo con un emotivo video en el que el jugador demuestra su amor por el Rebaño y ya hasta besa el escudo de la institución rojiblanca.

Posteriormente, se dio a conocer un video en el que Javier Mier, Director Deportivo de Chivas, enumeró las razones por las que la directiva y el propio cuerpo técnico coincidieron en traer al mexico-estadounidense como refuerzo, en donde no solo se fijaron en lo deportivo, sino hasta en su deseo de portar la rojiblanca.

“Vamos armando esto en conjunto con el cuerpo técnico, con Gaby Milito, en base al modelo de juego de lo que pretendemos y buscamos que se vea reflejado dentro de la cancha. Pensábamos que un jugador con estas características nos viniera a complementar lo que se venía haciendo.

“Jugador de medio campo, con buena conducción, pisa las dos áreas y que tiene gol. Además de todo, es un jugador que quería venir, que soñaba con venir y para nosotros es fundamental porque sabemos lo que significa defender este escudo”, explicó el directivo en palabras para Chivas TV.

Javier Mier considera “importante” el fichaje de Brian Gutiérrez

“Estamos en la misma reconstrucción. Para nosotros este fichaje era muy importante porque lo teníamos muy bien analizado y lo teníamos trabajando buen tiempo y afortunadamente llega a tiempo para hacer la pretemporada que es fundamental para nosotros y el cuerpo técnico. Seguiremos trabajando en elegir perfiles que nos puedan venir a complementar y potenciar el proyecto que tenemos”, concluyó el directivo.