Javier Hernández regresó a Chivas hace poco más de dos años en una segunda etapa que generó una enorme ilusión en la afición rojiblanca. Sin embargo, el rendimiento colectivo y sus números individuales no terminaron de responder a las expectativas, por lo que desde hace semanas se sabía que la directiva había decidido no renovarlo para el próximo torneo.

La mañana de este jueves, Guadalajara hizo oficial la salida de Chicharito mediante un comunicado extenso en el que destacó el amor del delantero por el Club, su trayectoria internacional y el impacto que dejó en el vestidor. En dicho mensaje, también agradecieron la guía y experiencia que aportó a Armando González, aprendizaje que el juvenil ha reconocido públicamente.

A pesar de que la última acción de Hernández con la camiseta rojiblanca fue el penal fallado en la serie ante Cruz Azul que significó la eliminación, el Club aprovechó para agradecerle los casi dos años que permaneció en Verde Valle. Además, reafirmaron que Chicharito seguirá apoyando al equipo que lo vio nacer siempre que tenga la oportunidad.

Chicharito estaría en pláticas para regresar a Inglaterra y Chivas le desea suerte en esta etapa

Finalmente, Chivas le deseó éxito en los proyectos que emprenda a partir de ahora, mensaje que coincide con los fuertes rumores que apuntan a que el canterano buscaba volver a Inglaterra. En las últimas semanas se ha mencionado que estaría analizando opciones en la Championship, segunda división de aquel país, por lo que será necesario estar atentos a su próximo movimiento.