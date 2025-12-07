Javier “Chicharito” Hernández es uno de los mejores jugadores mexicanos en la historia. De hecho, para algunos especialistas solo está por debajo de Hugo Sánchez y Rafael Márquez.

El canterano del Club Deportivo Guadalajara pasó por grandes equipos internacionales como el Real Madrid, Manchester United, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy, aunque su valor más alto lo alcanzó con el conjunto alemán en el 2016: 25 millones de euros, según Transfermarkt.

No obstante, su presente no es el más alentador y por consecuencia la directiva de Chivas, encabezada por el presidente, Amaury Vergara, no van a extender su contrato, así que se marchará por la puerta de atrás de Verde Valle como jugador libre.

Incluso, esta segunda etapa de CH14 con el Rebaño Sagrado será recordada por el penal que falló en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 que pudo significar el pase del cuadro de Gabriel Milito a las Semifinales.

Los mejores goles de Chicharito Hernández en su carrera como futbolista profesional.

¿Cuál es el valor actual de Chicharito Hernández?

Según el sitio Transfermarkt, Javier Hernández tiene un valor de apenas 325 mil euros, lo que es lamentable para lo que solía costar en su paso por el Viejo Continente, donde llegó a disputar una Final de Champions League con el Manchester United ante el FC Barcelona.

Cabe mencionar que esta cifra es el reflejo de su longeva edad (37 años) y claro, también por su presente, perdiendo protagonismo en el Club Deportivo Guadalajara tras la llegada de Gabriel Milito a la dirección técnica.

¿Dónde seguirá su carrera Chicharito Hernández?

Como se mencionó anteriormente, “Chicharito” Hernández no seguirá en el Rebaño Sagrado, pero todavía no piensa en el retiro y de acuerdo con su amigo y periodista de ESPN, Sergio Dipp, seguirá su carrera en el futbol de Estados Unidos, aunque no reveló si en la Major League Soccer o en la Segunda División.