Javier “Chicharito” Hernández sigue dando de qué hablar después de fallar el penal ante Cruz Azul que pudo significar el pase del Club Deportivo Guadalajara a las Semifinales del Torneo Apertura 2025.

En esta ocasión fue Christian Martinoli quien se pronunció al respecto en su canal de YouTube. El periodista de Azteca Deportes reveló que estuvo a nada de ganar 160 mil pesos; no obstante, el histórico antecante mexicano le echó todo a perder.

“Por cierto, por el penal de Hernández, doctor, no me gané 160 bolas, porque si usted se acuerda, la semana pasada dije: “pasa Monterrey, pasa Tigres, pasa “Chorizo Power” y pasa el Deportivo Guadalajara”, contó Christian Martinoli.

“Me quedé a cinco minutos y cuatro metros, doctor, de ganarme 160 varos”, agregó el periodista en “Farsantes con gloria”, donde comparte cámara con su inseparable compañero, Luis García.

Comentario de Martinoli a partir del 1:03:30.

Cabe mencionar que Javier Hernández tenía en sus pies el posible pase de Chivas a las Semifinales luego de una falta de Jesús Orozco Chiquete dentro del área en los minutos finales del partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

En ese momento, todos pensaron que sería Luis Romo el encargado de cobrar la pena máxima, pero CH14 tomó el balón y al silbatazo de Daniel Quintero lo mandó a la tribuna sin la mínima dirección a la cabaña de Andrés Gudiño.

¿Cómo fue la segunda etapa de Chicharito Hernández con Chivas?

Con este penal fallado ante Cruz Azul, el exjugador del Real Madrid, Manchester United, entre otros, cerró su segunda etapa con Chivas, con un registro de 40 partidos disputados, cuatro goles y una asistencia en 1,655 minutos.