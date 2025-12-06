La directiva del Club Deportivo Guadalajarallegó a un acuerdo económico con la dirigencia de Cruz Azul para hacerse de los servicios de Ángel Sepúlveda en este mercado de fichajes, no obstante, su fichaje se hará oficial una vez que termine su participación con La Máquina tanto en la Liga MX como en la Copa Intercontinental, dodne su primer partido será contra el Flamengo de Brasil.

Por ello aquí te diremos cuándo y dónde ver al próximo atacante de Chivas en dicha competencia organizada por FIFA, donde La Máquina hará acto de presencia como flamante campeona de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

El conjunto de Nicolás Larcamón abre su participación en la Copa Intercontinental enfrentando a un histórico de nuestro continente en Qatar, y que es el actual monarca de la Copa Libertadores.

Ángel Sepúlveda verá actividad con Cruz Azul en la Copa Intercontinental.

¿Cuándo y dónde ver a Ángel Sepúlveda en la Copa Intercontinental con Cruz Azul?

La FIFA dio a conocer que el partido entre Cruz Azul y Flamengo se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de dicimbre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Qatar serán las 20:00 horas.

Mientras tanto, Chivahermanos, podremos ver a Ángel Sepúlveda totalmente gratis a través de la plataforma FIFA+, la cuual ofrecerá el cotejo en vivo para México y otras partes del mundo, pues este duelo es uno de los más atractivos de dicha competencia por el nivel en el que se encuentran ambas escuadras.

¿Cuánto pagará Chivas por Ángel Sepúlveda?

De acuerdo con información de Adrián Esparza, reportero de TUDN, la directiva del Club Deportivo Guadalaja desembolsará alrededor de 3.5 millones de dólares, es decir, poco más de 63 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual y le ofreció al atacante azteca un contrato de tres años.

“Hay negociaciones entre Cruz Azul y Chivas, la cifra que rondaría en lo final sería en los 3.5 millones de dólares para llegar a un acuerdo. Sepúlveda está a muy pequeños detalles de convertirse en jugador de Chivas al acabar esta temporada”, dijo hace unos días Adrián Esparza.