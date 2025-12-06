A falta de un comunicado oficial, Ángel Sepúlvedaes nuevo delantero de Chivas ante la salida de Alan Pulido y Javier “Chicharito” Hernández, tras llegar a un acuerdo económico con la directiva de Cruz Azul.

De acuerdo con información de Adrián Esparza, reportero de TUDN, la dirigencia del Club Deportivo Guadalajara pagará alrededor de 3.5 millones de dólares por los servicios del atacante mexicano con un contrato de tres años.

“Hay negociaciones entre Cruz Azul y Chivas, la cifra que rondaría en lo final sería en los 3.5 millones de dólares para llegar a un acuerdo. Sepúlveda está a muy pequeños detalles de convertirse en jugador de Chivas al acabar esta temporada”, dijo Adrián Esparza.

“Lo compraron por 3 millones a Querétaro, en febrero cumple 35, al ver la oferta Cruz Azul dice adelante. Tengo entendido que es un contrato por tres años que le viene bien a todos”, agregó.

Cabe mencionar que la primera etapa del “Cuate” con el Rebaño Sagrado no fue la esperada. Jugó con Chivas en el Torneo Apertura 2018 tras la salida de Matías Almeyda y apenas disputó 10 compromisos, divididos de la siguiente manera: cinco partidos de Liga MX y cinco más de Copa MX, con un saldo de apenas un gol y una asistencia.

¿Cuál sería el sueldo de Ángel Sepúlveda en Chivas?

Ángel Sepúlveda ganará una millonada en el Club Deportivo Guadalajara. Mientras Armando “Hormiga” González tiene un sueldo de poco más de 245 mil pesos al año, según Salary Sport, el “Cuate” podría percibir un sueldo superior al que actualmente tiene en Cruz Azul.

La fuente antes mencionada asegura en su sitio que Ángel Sepúlveda tiene un sueldo de poco más de 15 millones de pesos al año en La Máquina y para convencerlo de cambiar de aires, la directiva de Chivas le habría ofrecido más, considerando que este será su último contrato como futbolista profesional.