Este domingo, los Diablos Rojos del Toluca recibirán en la cancha del Estadio Nemesio Diez a los Rayados de Monterrey por la Vuelta de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 y previo a este enfrentamiento TUDN reveló que Alexis Vega no verá actividad.

Javier Rojas reveló que el proceso de recuperación del exjugador deChivas ha sido un misterio ya que así lo ha querido manejar la directiva “Escarlata” y que se ha demorado debido a que los trabajos de mejoría no fueron los correctos.

“Todo un misterio porque así lo ha querido manejar la directiva del Toluca con total hermetismo. Lo cierto es que el cálculo de tenerlo listo para la semana de los Cuartos de Final, o sea para la semana anterior, no sucedió. Cuando lo metieron a entrenar en el regenerativo del jueves después del partido de Ida contra Bravos de Juárez, ahí es cuando viene esa ruptura de la fibrosis que me cuentan“, comenzó explicando el reportero de TUDN.

“Es un proceso normal después de un desgarre muscular; sin embargo, hay que esperar que esa fibrosis vuelva a soldar, pero ahí está el problema. Ahí se dieron cuenta de que la recuperación no había sido la adecuada; quizá apuraron un poco más de lo que tenía que ser por el grado de lesión, quizá un par de semanas le faltó a Alexis Vega y fue sometido a otros estudios el día lunes, por lo cual se mantiene todo este hermetismo, esta novela en torno a Alexis Vega”, agregó Javier Rojas.

“Lo cierto es que no ha entrenado; lo pueden concentrar, pero eso no significa que vaya a jugar y, hasta donde sé, no tiene posibilidades para jugar y tiene muy pocas de jugar una eventual final“, concluyó.

Cabe mencionar que esta situación de Alexis Vega provocó que la digirencia despidiera la semana pasada a los fisioterapeutas y kinesiólogos de los Diablos Rojos del Toluca.

¿Desde cuándo está lesionado Alexis Vega?

Alexis Vega está fuera de actividad desde el pasado 26 de octubre, cuando el conjubnto mexiquiense recibió a los Tuzos del Pachuca dentro de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025, y abandonó el terreno de juego al minuto 75 por una molestia muscular, la cual lo tiene fuera de la Liguilla y todo parece indicar que seguirá otras semanas así.