Chivas hizo oficial el movimiento que venía negociando desde hace varios días: Raúl Martínez deja la institución con rumbo a Necaxa, mientras que Ángel Chávez llega procedente de los Rayos como parte del acuerdo entre los clubes de cara al Clausura 2026.

El defensor de 20 años fue anunciado como refuerzo del Guadalajara, aunque la institución rojiblanca aclaró este sábado que su incorporación será para el Tapatío, donde fue anunciado y comenzará el próximo torneo con la posibilidad de ganarse más adelante un lugar en el primer equipo, dependiendo de su evolución.

Ángel Chávez viene con paso reciente en categorías formativas de Necaxa y experiencias en préstamo, pues el último semestre lo jugó con Tepatitlán en la Liga de Expansión MX. Su llegada reafirma al proceso que Chivas mantiene desde hace tiempo con el equipo filial, donde varios jugadores han madurado futbolísticamente antes de dar el salto al primer equipo.

En sentido inverso, Raúl Martínez fue presentado oficialmente por los Rayos para el Clausura 2026 y envió un mensaje de ilusión en redes sociales: “Hola Rayos, ya estoy aquí para iniciar este nuevo torneo con mucha alegría. Vamos Rayos”. El ex defensor rojiblanco no logró consolidarse en Primera División durante su estadía en Guadalajara: debutó con Fernando Gago y tuvo algunos minutos también con Gerardo Espinoza, pero sus actuaciones no terminaron por convencer y para este torneo, con Gabriel Milito, regresó nuevamente al Tapatío.

Pepe Meléndez será el entrenador del Tapatío

Con este movimiento, Tapatío realiza su primer fichaje de cara al Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, certamen para el que volverá a contar con Pepe Meléndez como entrenador, luego de que se oficializara la salida de Arturo Ortega. El estratega rojiblanco lleva trabajando un buen tiempo dentro de la estructura y de hecho ya se coronó campeón con el Filial.