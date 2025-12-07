Cristian Calderón y Raúl Martínez volverán a coincidir en Necaxa luego de compartir un episodio polémico durante su etapa en Chivas. Ambos jugadores cometieron actos de indisciplina en 2023 bajo la gestión de Veljko Paunovic, lo que provocó su separación temporal del primer equipo. Más de un año después, el destino futbolístico vuelve a reunirlos en Aguascalientes.

La situación se originó precisamente en Toluca, cuando Chicote Calderón, Raúl Martínez y Alexis Vega fueron señalados por violar el reglamento interno durante una concentración en Toluca. Chivas decidió sancionarlos con la marginación inmediata del plantel e incluso Paunovic declaró que se había roto la disciplina de forma grave. Aunque tiempo después regresaron a la actividad, la relación entre jugadores y directiva quedó marcada.

Chicote fue no pudo revertir su situación en el Rebaño y tiempo después se marchó gratis al América, donde tuvo un paso breve pero significativo, pues consiguió dos títulos de Liga MX, algo que no pudo lograr con el Guadalajara. Sin embargo, para el último semestre dejó de ser tenido en cuenta y regresó a las filas del Necaxa.

Raúl Martínez, en cambio, tuvo un recorrido más irregular. Siguió en Chivas, pero con intermitencia, poca continuidad y un rendimiento que nunca terminó de despegar. La nueva planificación deportiva para el Clausura 2026 terminó por dejarlo sin espacio en el equipo y recientemente se confirmó su transferencia a los Rayos, donde buscará un nuevo impulso en su carrera.

Los números de Cristian Calderón en Chivas

Chicote Calderón, lateral izquierdo con gran recorrido en la Liga MX, completó un total de 111 partidos en los que marcó 10 goles -algunos de ellos muy importantes- y además registró ocho asistencias.

Los números de Raúl Martínez en Chivas

El canterano rojiblanco, quien fue campeón con el Tapatío en la Liga de Expansión MX, alcanzó a disputar 18 partidos con el Rebaño Sagrado, pero nunca logró convencer ni pudo ganarse un puesto fijo entre los titulares.