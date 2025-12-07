El AEK Atenas sumó su quinta victoria consecutiva tras imponerse de manera contundente al Atromitos en la Fecha 13 de la Súper Liga de Grecia. El exjugador de Chivas, Orbelín Pineda, disputó los 90 minutos y fue el encargado de abrir el marcador el cual terminó 4-1.

El mediocampista mexicano se hizo presente en el marcador a los 18 minutos del compromiso con un gran remate de cabeza que se incrustó en el ángulo de la portería de Lefteris Choutesiotis.

Para la segunda parte del encuentro, Luka Jovic firmó un doblete al 65′ y al 70′, mientras que Robert Ljubicic cerró la cuenta en la recta final. Al minuto 73, Panagiotis Tsantilas anotó para el Atromitos.

Cabe mencionar que con este triunfo el AEK Atenas se colocó en la tercera posición de la clasificación con 31 unidades, a un punto del segundo lugar, Paok y a tres del líder de la competencia, Olympiacos.

Destacar que los siguientes cotejos del AEK Atenas será contra el Samsunspor y U Craiova en la Conference League UEFA, mientras que en la Súper Liga de Grecia se medirán al Panetolikos y al OFI Creta.

¿En qué equipos ha jugado Orbelín Pineda?