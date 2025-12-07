La eliminación de Cruz Azuldel Torneo Apertura 2025 provocará que Ángel Sepúlveda llegue antes de lo esperado al Club Deportivo Guadalajara para ponerse a las órdenes de Gabriel Milito de cara al Torneo Clausura 2026, donde se buscará ser de nueva cuenta protagonista.

La directiva de Chivas espera al atacante mexicano al término de la participación del conjunto de La Máquina de la Copa Intercontinental, pues ambas directivas tienen todo apalabrado desde hace algunas semanas, de acuerdo con información de Mediotiempo.

¿Cuándo Chivas hará oficial la contratación de Ángel Sepúlveda?

Después de disputar la Copa Intercontinental con Cruz Azul, Ángel Sepúlveda se tomará unos días de vacaciones y según la fuente antes mencionada esperan que antes de Navidad hagan oficial su llegada.

Ángel Sepúlveda reportará con Chivas después de la Copa Intercontinental.

¿Por cuántos años será el contrato de Ángel Sepúlveda con Chivas?

Si bien al principio se mencionó que el contrato de Ángel Sepúlveda con Chivas sería de tres años, este lunes César Luis Merlo reveló que será por un año y medio con opción a seis meses más.

Cabe mencionar que la primera etapa del “Cuate” Sepúlveda con el Club Deportivo Guadalajara fue con más pena que gloria ya que apenas disputó 10 partidos, cinco de Liga MX y los otros cinco de Copa MX, con un registro de un gol y una asistencia.

¿En qué equipos ha jugado Ángel Sepúlveda?