A una semana de la eliminación en la Liguilla del Apertura 2025, Chivas se encuentra en plena actividad para cerrar la llegada de diferentes jugadores. A diferencia de otros momentos, el Guadalajara se encuentra muy activo en el mercado de pases 2026.

En medio de este contexto, revelan que Yael Padilla no saldrá del Guadalajara y que se concretó el intercambio con Necaxa entre Raúl Martínez y Ángel Chávez. Por otro lado, confirman que a pesar del regreso de Ángel Sepúlveda al equipo rojiblanco persiste la mala relación con Cruz Azul.

Yael Padilla no se iría de Chivas

Uno de los futbolistas que se perfilaba a salir de Chivas para el Clausura 2026 era Yael Padilla, quien con Gabriel Milito no era tenido en cuenta y había visto un puñado de minutos. En medio de este contexto surgió el rumor de que el Guadalajara podría venderlo a América. Sin embargo, José María Garrido dio a conocer que el la directiva rojiblanca decidió que se quede.

“La directiva tiene una decisión tomada, no sé si es buena o mala para el jugador, pero la directiva ha tomado la decisión de no dejarlo salir, se va a quedar en Chivas”, expresó Chema en Futbol con Cerebro. Y agregó: “No ha podido ganarse la confianza de Gaby Milito para poder ser parte del equipo rojiblanco con mayor consistencia o al menos para ser el primer cambio. El reto deberá ser sumar más minutos y tener la oportunidad de jugar más. Es una decisión tomada, Chivas no lo va a dejar salir”.

Raúl Martínez es la primera baja en Chivas

Ayer el Guadalajara dio a conocer en redes sociales que Raúl Martínez es la primera baja de Chivas para el Clausura 2026. El futbolista será nuevo jugador de Necaxa, equipo que se queda con el 50% de su carta.

Ángel Chávez es la primera alta en Chivas

Como se sabía, ante la salida de Raúl Martínez a Necaxa, Chivas se hizo de los servicios de Ángel Chávez para el Clausura 2026 y se queda con el 50% de su carta. El defensor de momento será tenido en cuenta para reforzar a Tapatío en el siguiente semestre.

Persiste la mala relación entre Chivas y Cruz Azul pese al fichaje de Ángel Sepúlveda

Uno de los movimientos que preparó Chivas para el Clausura 2025 es el regreso de Ángel Sepúlveda. A pesar de este movimiento dieron a conocer que la relación con Cruz Azul y el Guadalajara sigue siendo mala tras el fichaje de Jesús Orozco Chiquete.