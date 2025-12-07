Serán aproximadamente tres meses los que Jesús Orozco Chiquete esté fuera de actividad después de que se fracturara el tobillo derecho durante los minutos finales del partido de Vuelta de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 entre Tigres y Cruz Azul.

Después de lo sucedido, el exjugador del Club Deportivo Guadalajara aprovechó sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido y el gran gesto de los aficionados del equipo regiomontano cuando abandonó el terreno de juego en el carrito de las desgracias.

“Gracias de corazón por cada mensaje, por cada muestra de cariño y por todo el apoyo que he recibido en estas horas tan complicadas. A mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la gente de Cruz Azul, gracias por arroparme desde el primer momento”, escribió en su cuenta de X.

“También quiero reconocer y agradecer a la afición de Tigres, que se comportó a la altura y me regaló un aplauso que nunca voy a olvidar cuando salí del campo. Ese gesto habla de la grandeza del futbol y de su gente”, agregó.

El mensaje de Jesús Orozco Chiquete.

Por último, el defensor mexicano se dijo listo para comenzar su proceso de rehabilitación ya que se quedó en México, mientras sus compañeros hicieron el viaje a Qatar para disputar la Copa Intercontinental y prometió que regresará más fuerte.

“El camino no será fácil, pero sé que junto a esta gran institución que me respalda, el proceso será más ligero y saldré aún más fuerte. Nos vemos pronto”, concluyó.

¿En qué equipos ha jugado Jesús Orozco Chiquete?