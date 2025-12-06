El exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Jesús Orozco Chiquete tuvo que abandonar las acciones en los minutos finales del partido de Vuelta de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 entre Tigres y Cruz Azul debido a una desafortuna lesión en el tobillo derecho.

Corría el minuto 86 del encuentro celebrado en la cancha del Estadio Universitario cuando el defensor mexicano arriesgó el físico en una jugada con el atacante del conjunto perteneciente a San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Ángel Correa.

En el momento en que el argentino disparó a la portería de Andrés Gudiño, el exfutbolista de nuestras Chivas bloqueó el tiro con su pie derecho; sin embargo, terminó por doblarse el tobillo.