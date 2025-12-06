Alexis Vega fue el gran ausente de los Diablos Rojos del Toluca para enfrentar a Rayados de Monterrey en la Vuelta de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 debido a que todavía no se recupera de la lesión que sufrió el pasado 26 de octubre en el partido ante los Tuzos del Pachuca.

No obstante, eso no fue ningún impedimiento para que el exjugador del Club Deportivo Guadalajara festejara de manera eufórica el primer gol del equipo “Escarlata” ante “La Pandilla”.

Durante la transmisión de TUDN se logró observar al atacante mexicano celebrar el tanto de su compañero con su esposa, Paula González, en uno de los palcos del Estadio Nemesio Diez, el cual estuvo a reventar.

Toluca es el primer finaliasta del Torneo Apertura 2025

Los Diablos Rojos del Toluca sufrieron en la segunda parte del partido de Vuelta de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 ante Rayados de Monterrey, pero al final terminaron por conseguir su pase a la Final por segunda vez consecutiva y van por el Bicampeonato.

El equipo de Antonio Mohamed avanzaron a la Final gracias a la posición en la tabla general, pues la serie ante “La Pandilla” terminó 3-3 en el global, 3-2 la Vuelta de las Semifinales, donde este pudo ser el último compromiso de Sergio Ramos con el cuadro regiomontano.

¿En qué equipos ha jugado Alexis Vega?

Toluca (2016-2018)

Chivas (2019-2023)

Toluca (2024-actualidad)