Víctor “Toro” Guzmán podría encabezar la lista de bajas deRayados de Monterrey para el Torneo Clausura 2026, pues se reveló que la relación con el cuerpo técnico, encabezado por Domènec Torrent no es la mejor y por ello el defensor mexicano estaría pidiendo su salida al finalizar el Torneo Apertura 2025.

El zaguero azteca recientemente borró de sus redes sociales las historias destacadas relacionadas con “La Pandilla”, y comenzó a seguir al director deportivo de nuestras Chivas; Javier Mier y esto alimentó más el rumor de su posible llegada a Verde Valle para el siguiente curso del futbol mexicano.

Cabe mencionar que el futbolista de 23 años de edad podría encajar mejor que otros futbolistas que suenan como Eduardo Águila, pues ha destacado en duelos aéreos, así como en pases hacia adelante y buena conducción, de modo que podrí entenderse más con Luis Romo y Diego Campillo.

Víctor Guzmán ya sigue en Instagram a Javier Mier.

No obstante, en caso de que el Rebaño Sagrado sí se encuentre interesado en sus servicios, las negociaciones podrían tardar un poco debido a que Rayados de Monterrey logró su pase a las Semifinales del Torneo Apertura 2025 tras eliminar al América.

¿Cuánto podría pedir Monterrey por Víctor Guzmán?

Si tomamos en cuenta los datos del sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Víctor “Toro” Guzmán es de 5.5 millones de euros, equivalente a poco más de 116 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, de manera que más o menos esto podría pedir Rayados de Monterrey al Club Deportivo Guadalajara.