Matías Almeyda vive un momento interesante como entrenador del Sevilla, club con el que ha tenido resultados agridulces en este arranque de proyecto. El equipo ha sido capaz de golear a gigantes como el Barcelona, pero también ha caído ante el último lugar de la tabla. Aun así, el proceso del Pelado empieza a verse positivo, y poco a poco se ha ido ganando a la afición blanquirroja.

Este domingo el Sevilla afronta el Derbi Sevillano ante el Real Betis, uno de los partidos más importantes del año en la ciudad. Una victoria sería un golpe de autoridad para los blanquirrojos y además los ayudaría a escalar posiciones en la Liga. Por eso, el domingo será clave tanto para Almeyda como para las Chivas, que horas después disputarán su duelo contra Cruz Azul.

En conferencia de prensa, Almeyda fue cuestionado sobre su relación con México y con el Rebaño Sagrado. El Pelado no dudó en dedicar palabras llenas de afecto hacia ambos, recordando su paso por Guadalajara. Sin embargo, también dejó claro que sigue sintiendo el cariño de la afición rojiblanca, motivo por el cual lanzó una petición especial a los 40 millones de Chivahermanos.

Almeyda incluso presumió el tamaño e impacto de la afición rojiblanca, asegurando que los 40 millones de seguidores de Chivas estarán apoyando al Sevilla en el Derbi de mañana. El Pelado reconoció el cariño que aún recibe de la afición que lo vio devolver a Chivas a lo más alto, con 5 títulos entre Liga MX y Concacaf durante su etapa en el club.

¿A qué hora juega Matías Almeyda el Sevilla vs Real Betis de LaLiga?

El Derbi Sevillano entre Sevilla y Real Betis se jugará este domingo a las 9:15 am (hora del Centro de México). Habrá que estar atentos a lo que consigan Almeyda y sus dirigidos, quienes buscarán un triunfo clave en su proyecto, con el apoyo a distancia de millones de Chivahermanos.