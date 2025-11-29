Este domingo se llevará a cabo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y el Club Deportivo Guadalajara.

Como el compromiso de Ida en el Estadio Akron terminó 0-0, nuestras Chivas están obligadas a ganar por cualquier marcador, pues el empate beneficiará a La Máquina por la posición en la tabla general.

Y después del enfrentamientos de Ida de los Cuartos de Final, Statiskicks actualizó las probabilidades de los ocho participantes para ser campeones en el Torneo Apertura 2025, siendo los Diablos Rojos del Toluca los que más chances.

En segundo lugar se ubica Cruz Azul con el 23.5 %, debido a que el empate sin goles en la Ida los favorece y el Estadio Olímpico Universitario se ha convertido en su fortaleza, así que los pupilos de Gabriel Milito no la tienen nada fácil.

Rayados de Monterrey se encuentra en tercero con el 12.0 %, Xolos de Tijuana en cuarto con el 9.0 %, mientras que el Rebaño Sagrado es quinto con el 7.5 %, pero como dicen, las estadísticas están para romperse.

La probabilidad que tiene Chivas para ser campeón en el Torneo Apertura 2025.

Finalmente, con el 2.5 % está América, Tigres y Bravos de Juárez, después de perder el juego de Ida ante Rayados de Monterrey, Xolos de Tijuana y Toluca.

¿A qué hora es el partido de Vuelta entre Cruz Azul y Chivas?

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas, comenzará a las 20:07 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario, mismo que será transmitido por Canal 5, ViX y TUDN,