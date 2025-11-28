Todo parece indicar que César Montes tiene pactado su regreso al futbol mexicano, pero no es con el Club Deportivo Guadalajara a pesar de haberle dicho que sí hace apenas unos días, de acuerdo con Alex Ramírez.

El “Cachorro” estará de vuelta para el 2026 con el conjunto que los formó: Rayados de Monterrey, según Sergio Treviño, reportero de FOX Sports México, quien pudo investigar que las negociaciones están en curso y todo apunta a que firme con ellos después de la Copa del Mundo de 2026.

Sergio Treviño agregó que solo una oferta del Viejo Continente podría cambiar la decisión del defensor mexicano. Cabe mencionar que César Montes de momento se encuentra defendiendo el escudo del Lokomotiv de Moscú en la Liga Premier de Rusia.

César Montes regresará a la Liga MX con Rayados de Monterrey.

César Montes le cerró las puertas a otros equipos de la Liga MX

Con el acuerdo que tiene con Rayados de Monterrey para verano de 2026, César Montes le cerró las puertas a otros equipos del balompié azteca, entre ellos nuestras Chivas y América, quienes también lo tenían en la mira para reforzar su central el próximo año.

Destacar que el “Cachorro” Montes se ha consolidado en la central de la Selección Mexicana de Javier Aguirre y aspira para jugar su segunda Copa del Mundo como titular y referente del cuadro azteca.